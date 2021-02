O plano que torna a EDP mais verde em sete gráficos

Os números contam a história de um futuro mais verde para a EDP, no qual as renováveis captam a grande fatia do investimento previsto até 2025, e serão também as grandes contribuidoras para o EBITDA.

