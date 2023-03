Alma luso-francesa vai construir casas de luxo na encosta do Dragão

Na encosta fortemente inclinada das Antas, no Porto, junto à VCI e bastante próximo do Estádio do Dragão, vai nascer um novo empreendimento imobiliário de luxo, promovido pela Alma Development, que tem "uma ligação estreita à Panhard International, grupo internacional de promoção imobiliária, situação que confere uma forte identidade e amplifica a sua capacidade de atuação", enfatiza a empresa, em comunicado.

Com início das obras previsto para os "próximos meses", estimando concluir a obra durante o "quarto trimestre de 2025", o empreendimento Essence – New Tradition será composto por 84 apartamentos, que irão variar entre o T0 e T4 com "rooftop", com o promotor a garantir que as casas terão "áreas generosas e amplas varandas".





Desenhado pelo conceituado Atelier OODA, o Essence – New Tradition promete fazer parte do amplo processo em curso de revitalização da zona leste da cidade, "respeitando o contexto e a paisagem local".

Sem avançar o valor do investimento nem o preço de venda dos apartamentos, a Alma Development prefere, para já, enaltecer que o Essence irá oferecer "uma ampla gama de serviços exclusivos para os seus residentes, incluindo 'kids' e 'teen club', sala multifunções, ginásio, 'coworking', sistema de 'concierge' digital, espaços verdes, postos de carregamento para veículos elétricos, garagem, arrecadação, e condomínio fechado no lote 2".