EDP mantém dividendo de 19 cêntimos. Distribui 750 milhões pelos acionistas

A administração da EDP vai propor na próxima assembleia-geral de acionistas o pagamento de um dividendo de 19 cêntimos por ação, relativo ao exercício de 2021, mantendo assim a remuneração que paga aos acionistas desde 2017.

"O Conselho de Administração Executivo irá propor à Assembleia Geral de Acionistas, a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2021 no valor de €0,19 por ação, em linha com o ano anterior, assim como com a política de dividendos estabelecida no plano estratégico 2021-2025", adianta a elétrica liderada por Miguel Stilwell, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Leia Também EDP fecha 2021 com descida dos lucros de 18% para 657 milhões de euros

A empresa vai, assim, entregar 750 milhões de euros aos acionistas da companhia, um valor que ultrapassa o lucro registado pela empresa no período: 657 milhões de euros. O payout é assim de 114%.

Considerando o resultado líquido recorrente do exercício (826 milhões de euros), o payout dos dividendos situa-se em 91%.

Ao dividendo de 19 cêntimos corresponde um "dividend yield" de 4,5%, face à cotação de fecho na sessão desta quinta-feira (4,19 euros).