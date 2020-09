No evento "Dia da Bateria", realizado ontem a par com a reunião anual de acionistas da Tesla, o CEO da fabricante de veículos elétricos, Elon Musk, disse esperar um aumento entre 30% e 40% das vendas em 2020, por comparação com o ano passado. Musk anunciou também um novo carro da Tesla, ainda sem nome, para daqui a cerca de três anos. Será vendido a 25.000 dólares (21.187 euros) graças aos avanços esperados pela empresa em matéria de baterias e de tecnologia de fabrico, declarou. Apesar destas notícias, o facto de não haver um esperado anúncio sobre uma super-bateria levou a que os investidores castigassem a empresa em bolsa. Na sessão regular de terça-feira, a Tesla encerrou a cair 5,60%, e no "after hours" seguia a perder 6,25% para 397,71 dólares.