IGCP emite até 1,25 mil milhões em dívida a 6 e 14 anos na próxima semana

A Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou esta sexta-feira que na próxima semana, no dia 12 de fevereiro, vai realizar uma emissão de dívida com o objetivo de encaixar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.





Em nota enviada às redações, a entidade liderada por Cristina Casalinho refere que serão emitidos títulos soberanos com prazos a 6 e a 14 anos.





Na primeira emissão de dívida realizada em 2020, o IGCP colocou 500 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade em 17 de julho de 2020, com uma "yield" de -0,487%, valor que representa a taxa de financiamento mais baixa de sempre neste prazo.

No mesmo dia, o Tesouro emitiu ainda 1.250 milhões de euros em títulos com maturidade em 15 de janeiro de 2021 (12 meses), com uma taxa de juro de -0,482%.



Nesta dupla emissão de 15 de janeiro o IGCP conseguiu financiar-se a taxas negativas e mais baixas do que nas emissões similares anteriores.