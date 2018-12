António José Teixeira 07 de dezembro de 2018 às 13:00

Os de cima terão muito a perder Há um descontentamento generalizado em boa parte do mundo ocidental, uma frustração continuada com os de cima, um descrédito dos do costume. Destruiu-se uma classe média, que assegurava alguma harmonia social e foi empurrada para as periferias. Desapossada de protecção e de representação, não contém a revolta.