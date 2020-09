Hábitos à força

A pessoa mostra-se nos hábitos que tem. Mas os hábitos que tem, ou que está a começar, são também o que fazem uma pessoa ser quem é. O sucesso, por isso, depende também de adoptar hábitos de sucesso. A alta performance é um hábito, escreveu Aristóteles.

Para ter êxito, sendo que o acaso pode também ter relevância, é importante ser proactivo, ir atrás do que se quer, ser ambicioso. O networking, a socialização, é outro hábito de sucesso. Os relacionamentos potenciam projectos e abrem oportunidades. A chave, no entanto, não é conhecer muita gente, mas participar positivamente nos relacionamentos, facilitando a vida aos outros e gerando valor. O truque é sistematicamente procurar dar mais do que recebe. Outro hábito importante de sucesso é transformar o que faz rotineiramente num sistema, numa sequência de acções e de tempos bem identificada. É importante ter uma rotina e não ter de estar sempre a decidir. Nos hábitos, as coisas fazem-se sem pensar. Os hábitos poupam energia, poupam análises e tempo.

Por outro lado, ter bons hábitos é também dificultar os maus hábitos. Hábitos que não ajudam a ter um dia a dia positivo há muitos… adiar, não cumprir deadlines, complicar a vida - a nossa e a dos outros -, não assumir erros, etc.

É importante ter cuidado com os emails, os SMS, as redes sociais e os telefonemas - tudo consume muito tempo. Não comece nem acabe o dia a ler e a escrever emails. De manhã, quando geralmente se tem mais energia, é importante focar o trabalho exigente. À noite também deve ter cuidado com o email, porque espanta o sono.

Cuidado ainda com as reuniões, presenciais ou online. Não aceite reuniões sem uma agenda clara e uma hora de conclusão. E depois de alguns minutos é de ir directo ao assunto.

Uma sugestão para um hábito final: a regra dos 80/20. É bem possível que 80 por cento da sua produtividade venha de 20 por cento do seu tempo. E que 20 por cento do seu trabalho gere 80 por cento dos seus problemas. Por isso, habitue-se a clarificar e simplificar, e concentre-se nos 20 por cento que fazem a diferença. Habitue-se a isso.

Professor na Universidade Católica Portuguesa