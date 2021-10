Não, finalmente

A linguagem, a cultura, os grupos a que se pertence, os objectivos que se atingem, tudo isso ajuda a dar um sentido a um dia-a-dia confuso, por vezes caótico, mergulhado em milhares de histórias, sons e imagens, a um quotidiano incerto, onde muita gente não percebe que lugar tem. E quando a linguagem muda, os velhos hábitos não se usam mais, novos comportamentos têm mais sucesso do que os usuais, as pessoas não se identificam com grupo nenhum, quando

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...