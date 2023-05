Todas as semanas a criar excêntricos

Ministros e outros destacados membros do partido que nos governa mostraram-se altamente indignados e revoltados porque os jornais e as televisões não ligaram patavina aos admiráveis resultados do crescimento do PIB, ou seja, da economia, preferindo dedicar horas sem conta à telenovela do ministro Galamba, que ocupou o palco após a expulsão do inefável Dr. Nuno Pedro da Casa dos Segredos.