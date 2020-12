Empresas controladas pelos accionistas ou pelos gestores

Os códigos de corporate governance estabelecem a prevalência dos accionistas no controlo da empresa, concentrando na assembleia-geral os poderes mais relevantes, incluindo a nomeação do conselho de administração e dos restantes órgãos de gestão da empresa.Nas empresas em que um accionista detém um bloco de controlo de acções, significativo, o controlo da empresa, em geral, e as decisões estratégicas, em particular, repousam em grande parte nesse accionista.Pelo contrário, nas empresas com grande dispersão de capital, sem um accionista dominante, a definição e controlo estratégico da empresa é mais difuso e é suportado, em grande número de casos, nas propostas do conselho de administração.Durante anos, foi considerado que este último modelo tinha vantagens claras em relação ao primeiro, já que depositava em gestores profissionais a condução estratégica da empresa, em detrimento de accionistas com eventual menor preparação teórica e académica.Os defensores desta aproximação ignoravam, deliberadamente, a teoria da agência, tendo-se verificado, em grande número de situações, algumas das quais bem conhecidas, uma enorme destruição do valor accionista, com a acumulação simultânea de regalias sumptuosas para os gestores.Este modelo continua a ser defendido por alguns gestores gananciosos, pouco éticos, que continuam a tentar a sua aplicação, mesmo em empresas com um accionista relevante, procurando aliciar outros accionistas para o seu projecto pessoal.Nestes casos, a destruição de valor da empresa é incomensurável.Com a entrada dos fundos de investimento e outros investidores institucionais nas empresas, o comportamento oportunístico destes gestores tornou-se mais difícil, mas quando ocorre, a destruição de valor é enorme, face à rapidez de decisão de saída destes investidores.Os gestores narcisistas, que referi num artigo anterior, e que, segundo O’Reilly destroem, por dentro, as organizações, estão no topo deste tipo de intervenção, suportado na ausência de ética e de valores.A insignificância da nossa bolsa, com um número cada vez mais reduzido de empresas e com empresas de dimensão cada vez menor, é uma vítima indirecta deste processo de afirmação da teoria da agência.Se este modelo não for combatido e não se regressar às origens e às boas práticas dos códigos de corporate governance, atribuindo o controlo das empresas aos seus accionistas, receio que a competitividade e a performance do nosso tecido empresarial venham a ser profundamente afectadas.Parafraseando O’Reilly, em relação aos gestores que utilizam, recorrentemente, a teoria da agência: "Como se regem, fundamentalmente, pelos seus próprios interesses, ausência de empatia e são menos constrangidos por standards éticos, podem causar prejuízos tremendos, uma vez no poder, e podem mesmo, colocar em risco, as organizações que lideram."Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico