Ainda que os empréstimos que têm como finalidade o consumo tenham as taxas mais elevadas, é o financiamento para a compra de casa que "prende" as pessoas a um encargo mensal durante mais tempo, podendo superar os 30 anos. Mas, Kevin O'Leary, uma das estrelas do "shark tank" norte-americano, argumenta que as pessoas devem livrar-se destes encargos antes dos 45 anos.O empresário, citado pela CNBC, explica que para ter liberdade financeira, as pessoas devem pagar todos os seus empréstimos até essa idade, porque é por volta dos 45 anos que as pessoas atingem o "break-even" pessoal.Além disso, O'Leary explica que mesmo pessoas que são poupadas precisam de duas décadas de investimento para conseguirem amealhar um bom pé-de-meia para a reforma. Ainda que este seja o cenário ideal, para a maioria das pessoas desfazer-se do empréstimo da casa aos 45 anos não passa de uma miragem. No entanto, pode começar por racionalizar-se o acesso ao crédito ao consumo e canalizar uma parte da poupança para a reforma. Já vai fazer diferença.