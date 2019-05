Um "test drive" antes do IPO da Uber

Mas, face ao percurso pouco promissor que a sua concorrente Lyft tem apresentado no mercado, a tecnológica decidiu adotar uma abordagem mais cautelosa.

Em vez de ambicionar uma avaliação bolsista de 100 mil milhões de dólares, como chegou a falar-se aquando do anúncio da operação, a Uber moderou o sentimento dos investidores, fixando os preços de subscrição das novas ações no IPO num intervalo entre 44 e 50 dólares.

Contas feitas, a Uber poderá estrear-se no mercado com uma capitalização bolsista máxima de 83,85 mil milhões de dólares. Mas ainda antes do seu IPO, no final desta semana, a empresa terá que enfrentar uma prova extraordinária, que pode afetar a procura na operação: os resultados da Lyft. Uma espécie de teste drive para avaliar os riscos que os investidores estão dispostos a assumir.

*Jornalista