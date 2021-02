Seis ideias culturais para este São Valentim (em casa)

O Cerejal

"O Cerejal" estreou-se no São Luiz Teatro Municipal na semana em que foi decretado o novo confinamento. Em palco, o início e o fim deram-se praticamente em simultâneo. Não deixa de ser curioso quando, a última peça escrita por Tchékhov versa precisamente sobre o fim. Nesta versão, encenada por Sandra Faleiro, procura-se perceber que novas urgências ditam uma mudança de paradigma, novos fins, novos amores. Na versão "online", o trabalho estará em cena até domingo. Em julho, regressa aos palcos.

How to Hold the Bug

Cuidar do outro é uma forma de amor. Conhecido pelo seu ativismo, o artista the vacuum cleaner realizou, no verão de 2020, já em contexto de pandemia, retratos-vídeos de 47 profissionais de saúde para o projeto "Exposure". Perante a complexidade do material recolhido, o britânico usa agora o registo áudio para testar um eventual impacto da partilha. "How to Hold the Bug (Como Travar o Bicho)" está disponível no "site" do Teatro do Bairro Alto em inglês, com tradução para português.

Bella Figura

Houve um tempo em que o amor se podia celebrar com um jantar romântico fora de casa. Ou até mesmo um aniversário. É neste contexto que cinco personagens de cruzam no parque de estacionamento de um restaurante. O texto de Yasmina Reza, aqui encenado por Nuno Cardoso, procura então fazer essa desconstrução das personagens pelo seu lado mais grotesco. A versão agora transmitida pelo Teatro Nacional São João, até 21 de fevereiro, estreou em 2018.

Terratreme na Zero em Comportamento

Se as grandes plataformas de "streaming" já o maçam, talvez seja hora de mergulhar na produção cinematográfica nacional. O videoclube da Zero em Comportamento vê agora o catálogo reforçado com filmes da produtora Terratreme, que se tem destacado com presenças em vários certames internacionais. "Linha Vermelha", de José Filipe Costa, é um dos filmes já disponíveis. Em fim de semana de São Valentim, explore também a secção "O Amor é Divertido", com filmes para os mais novos descobrirem este sentimento universal.





Com o Museu Coleção Berardo fechado devido ao confinamento, a instituição abre portas no "online" para celebrar o Dia dos Namorados. A escolha recaiu sobre uma conversa entre José Gameiro, Marta Crawford, Éric Corne e Rita Lougares, onde o amor é o assunto em destaque. O momento, que será disponibilizado neste domingo, foi gravado em fevereiro de 2019, aquando do encerramento da exposição "Quel Amour!?".