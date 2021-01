Com saudades do teatro? Cinco peças para ver “online”

CARTA

"Carta" é, verdadeiramente, uma prova de resistência. O exemplo de que a revolução se faz pelo amor e pelo coletivo. Mónica Calle aprofundou a pesquisa dos últimos anos sobre a aceitação do erro, sempre com a superação no horizonte. Em tempo de pandemia, colocar mais de trinta mulheres, corpo com corpo, em palco, é uma empreitada que não pode deixar de nos arrepiar. Não pelo perigo de contágio mas pela força dessa imagem, pela esperança de um futuro diferente. Que essa imagens inspire quem, na Sala Online do Teatro Nacional D. Maria II, se juntarem a este movimento.







ESTREITO/ESTRECHO

O processo de criação é algo que costuma povoar a imaginação dos espectadores. Ora então, o Teatro Municipal do Porto permite então a entrada nessa fase, mostrando um trabalho que une criadores de Portugal e do Chile em redor de uma investigação teatral sobre o Estreito de Magalhães. Com estreia prevista para novembro, os artistas esperam ainda poder enriquecer este trabalho com contributos do próprio público. Nesse sentido, acontece uma conversa pública acontece este domingo, pelas 18h00, no Facebook do teatro portuense.





CABARET REPÓRTER X

As portas do cabaré de André Murraças estiveram abertas poucos dias no São Luiz Teatro Municipal. Mas agora, em pleno confinamento, voltam a abrir no mundo digital. Inspirado na figura de Reinaldo Ferreira, o encenador recupera vivências de uma Lisboa que parece ter apenas existido na cabeça deste homem-mito - que se apresentava como jornalista mas que, de facto, não o era. Quando o mundo nos impede de criarmos novas histórias em conjunto, oportunidade para sintonizar neste elogio à criatividade.





YERMA E DESTRUIÇÃO DE SODOMA

Consideradas obras-primas de Federico García Lorca, "Yerma" e "Destruição de Sodoma" estiveram poucos dias no palco do Teatro do Bairro. A chamada Trilogia Dramática da Terra Espanhola estaria completa, em fevereiro, com a estreia de "As Bodas de Sangue" no São Luiz Teatro Municipal, que o confinamento atual também deverá adiar. Assim, em casa, os espetadores podem assistir às duas primeiras partes, com encenação de António Pires. E apreciar a relação que o Teatro do Bairro Alto procurou aprofundar com a Arquitetura neste ano.





SONS MISTERIOSOS

Agora que não podemos dançar em conjunto, ao menos pode aproveitar o ritmo na sala aí de casa. Para que os mais pequenos ganhem o jeito, este espetáculo de Sofia Dias e Vítor Roriz pode ser um ótimo ponto de partida. Transmitido pelo Teatro Nacional São João, procura desafiar as crianças sobre aquilo que é a capacidade de um som em mentir sobre a sua origem. Oportunidade para estimular os pequenos reguilas para o mundo da arte e para a criação de hábitos culturais, numa altura em que este bem essencial está limitado.