“Hamster Clown” e outras quatro peças para aproveitar Lisboa (fechada)

Hamster Clown

E se o homem tivesse vindo do hamster e não do macaco? É com esta premissa que Ricardo Neves-Neves ergue a sua nova criação. "Há já algum tempo que queria trabalhar teatro sem palavra. Encontrei no Rui Paixão uma possibilidade para concretizar este espetáculo", conta o encenador. Para quem ainda não o conhece, Rui Paixão foi o primeiro artista português a chegar à mítica companhia Cirque du Soleil. No palco do São Luiz, em Lisboa, ele será um ponto de equilíbrio entre um homem e um hamster, expresso na fisicalidade deste trabalho. Com o desconforto visual que Neves-Neves habitou o público, é colocado em cena um planeta completamente novo, apesar de inspirado nos sonhos – ou melhor, nos pesadelos recorrentes. "É um espetáculo que tem uma vertente tragicómica. Oscilamos muito de um lado para o outro", resume. Como numa autêntica roda de hamster. Para ver, certamente, com o espanto da descoberta.

Natureza Fantasma

Marco Martins foi o artista convidado, em 2020, para criar um espetáculo com a Companhia Maior. Só que a pandemia meteu-se no caminho, impedindo o trabalho com este elenco sénior numa peça de teatro. O encenador uniu-se então à artista plástica Fernanda Fragateiro e ao escritor Gonçalo M. Tavares para criar uma instalação multidisciplinar, inspirada nos álbuns de família dos intérpretes. O resultado pode ser visto no Armazém Sul do Centro Cultural de Belém.

Calígua morreu. Eu não

Depois da estreia em Espanha, chega agora ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. A concentração do poder numa única entidade (ou pessoa) é a base para a criação de Marco Martins, com texto da espanhola Clàudia Cedó. No mesmo palco, à procura de respostas, está um elenco que reúne pessoas com e sem deficiência. É uma proposta pela integração e pela liberdade – para provar que uma não pode viver sem a outra.

Cenas da Vida Conjugal

Talvez a referência imediata lhe venha do cinema, do realizador sueco Ingmar Bergman. É caso para dizer que vem muito bem. Só que nesta versão, em cena no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, as personagens estarão à sua frente de carne e osso. A encenadora Rita Calçada Bastos quis explorar a forma como a nossa perceção da realidade está, afinal, controlada por aparências. Neste trabalho, não se esquece a relação com a Sétima Arte, com uma parceria com o realizador João Canijo.

A Grande Magia

Para aproveitar o bom tempo, ver teatro do ar livre pode ser uma ótima ideia. O ponto de encontro é então no Anfiteatro da Culturgest, em Lisboa, para a nova criação de Tonan Quito. O que terá em comum o texto do italiano Eduardo De Filippo, escrito em 1948, com os nossos dias? Mais do se poderia imaginar à partida. Com o mundo digital e as "fake news", o que é verdade passou a ser mais questionável. Nesta corrida desenfreada para o abismo, deixamo-nos não raras vezes levar pelas ilusões. Saberemos contrariar o truque?