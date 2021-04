Quinta do Regueiro e mais 20 entram na lista de melhores vinhos verdes

O vinho Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013 venceu a Grande Medalha de Ouro no concurso anual organizado da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), que analisou cerca de 200 amostras em prova cega, organizadas em oito categorias, e premiou mais duas dezenas de vinhos.

O anúncio dos vencedores da iniciativa "Os Melhores Verdes 2021" aconteceu esta noite durante uma gala transmitida na internet, devido às restrições impostas pela pandemia. Uma edição que teve um aumento de 6% nas inscrições de colheitas anteriores a 2018, refletindo a aposta dos produtores em vinhos com potencial de guarda.

Este foi um aspeto destacado pelo presidente da CVRVV, uma vez que "reitera a estratégia de valorização definida para a marca Vinho Verde". Manuel Pinheiro sublinhou ainda que "este concurso ganha particular expressão num ano de retoma em que os produtores de vinho carecem de incentivo e de reconhecimento pela sua capacidade produtiva e de promoção".

O júri foi composto por Óscar Pereira (Direção Regional da Agricultura e das Pescas do Norte), Luís Correia (Politécnico do Porto / Escola Superior de Hotelaria e Turismo), Paulo Nunes e António Pina (CVR Dão), Manuel Pinto (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto), Lisete Osório (CVR Távora Varosa), Daniela Almeida (CV Bairrada), Paulo Lopes (Amorim Cork), dois elementos da Câmara de Provadores da CVRVV (Maria José Pereira e Bárbara Roseira), José Augusto Moreira (jornal Público) e José João Santos (Revista de Vinhos).

Veja os premiados da edição de 2021:

Grande Medalha de Ouro

- Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013

Categoria Ouro:

- Vinho Verde Branco: Quinta de Linhares Premium 2020;

- Vinho Verde Rosado: Muralhas de Monção 2020;

- Vinho Verde Tinto: Aguião Superior Vinhão 2020;

- Colheita < 2018: Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013;

- Vinho Verde Loureiro: Pequenos Rebentos Escolha Loureiro 2020;

- Espumante de Vinho Verde: Curvos Reserva Bruto Branco 2016;

- Vinho Verde Alvarinho: Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2020;

- Vinho Regional Minho: Curvos Alvarinho 2020;

- Vinho Verde de Casta: Quinta de Linhares Azal 2020;

- Aguardente de Vinho Verde: Alvarinha Aguardente Vínica Velha;

Categoria Prata:

- Vinho Verde Branco: Pecado Capital Escolha 2020;

- Vinho Verde Rosado: Adega Ponte da Barca 2020;

- Vinho Verde Tinto: Adega Ponte da Barca Premium Vinhão 2020;

- Colheita < 2018: Balão Alvarinho 2018;

- Vinho Verde Loureiro: Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Loureiro 2020;

- Espumante de Vinho Verde Branco: Muralhas de Monção Reserva Bruto Alvarinho 2015;

- Vinho Verde Alvarinho: Quinta de Alderiz Alvarinho 2020;

- Vinho Regional Minho: Nórtico Alvarinho 2020;

- Vinho Verde de Casta: Abcdarium Arinto 2020;

- Aguardente de Vinho Verde: Adega Ponte da Barca Aguardente Vínica Velha.