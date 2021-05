Afinal, Musk diz que a Tesla não vendeu nenhuma bitcoin. Mas não é o que consta no relatório e contas

438 milhões de dólares de lucro , multiplicando por 27 os 16 milhões alcançados nos primeiros três meses do ano passado.

A questão do impacto ambiental da bitcoin é antiga, mas parece nunca ter sido um problema para Musk. Nunca, até à semana passada, três semanas depois do também dono da SpaceX dizer que a bitcoin contribuía para o impulso das energias renováveis, também através desta rede social.

Na apresentação dos resultados do primeiro trimestre deste ano, a Tesla - empresa dedicada ao fabrico de veículos elétricos - enumera uma mais-valia de 101 milhões de dólares relativa à venda de bitcoin. Mas esta segunda-feira, Elon Musk, o líder da companhia norte-americana, diz que é mentira.Na rede social Twitter, o empresário de 49 anos, respondeu a um outro "tweet" que abordava a queda recente de 20% da criptomoeda, e disse que "para clarificar a especulação, a Tesla não vendeu nenhuma bitcoin". Ainda assim, não fica claro qual é o período temporal a que Musk se está referir, com alguns entusiastas da criptomoeda a entenderem que o empresário se estava a referir apenas ao período após os seus comentários da semana passada.Mas no relatório e contas da empresa , pode ler-se, no segmento dedicado à rentabilidade, que "a venda de bitcoin (impacto positivo de 101 milhões de dólares)" contribuiu para uma melhoria dos números, em termos homólogos, entre janeiro e março deste ano, ao lado do crescimento do volume de negócio e do aumento de receitas.A venda de bitcoins ajudou a Tesla a fechar as contas do primeiro trimestre com um lucro líquido de O preço da bitcoin tem estado em queda desde a semana passada, quando Musk disse que iria deixar de aceitar esta criptomoeda como forma de pagamento pelos produtos da Tesla . A decisão teve por base o impacto ambiental que minerar e transacionar bitcoins tem, de acordo com o dono da Tesla.Depois das afirmações, a criptomoeda chegou a desvalorizar mais de 30% nos últimos dias, estando agora a negociar na casa dos 45.000 dólares por unidade, depois de este ano já ter renovado máximos históricos acima dos 65.000 dólares.Em fevereiro deste ano, a Tesla anunciou a compra de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoins, como parte do plano de investimento da empresa, sendo a segunda companhia cotada em bolsa com mais bitcoins, a seguir à MicroStrategy. Em março, começou a aceitar bitcoins como forma de pagamento.