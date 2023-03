Sonae Sierra abre maior “shopping” do sudeste europeu

Presente em 11 países e com 125 ativos imobiliários sob gestão, totalizando mais de oito mil milhões de euros, a Sonae Sierra soma agora no seu portefólio mais um centro comercial e geografia.

Esta quinta-feira, 9 de março, é inaugurado o Prishtina Mall, "shopping" situado a 10 quilómetros de Pristina, capital do Kosovo, com uma área bruta locável de 115 mil metros quadrados e mais de 3.500 lugares de estacionamento.

Responsável pela gestão daquele que garante ser "o maior centro comercial do sudeste europeu", a Sonae Sierra iniciou a colaboração com o Prishtina Mall através de serviços de consultoria nas áreas de leasing e de operações em março do ano passado.

"Pouco depois, assumiu a gestão completa do projeto, concretizando em apenas oito meses, e em conjunto com a equipa local, 100 contratos de comercialização, permitindo ao Prishtina Mall abrir com uma taxa de ocupação de 81% do número de lojas", relata, em comunicado, o braço imobiliário do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

"Em março, fomos contratados para prestar consultoria para um dos maiores centros comerciais da Europa, e o nosso parceiro rapidamente percebeu o valor acrescido de uma colaboração mais profunda. Este empenho comprova o compromisso da Sierra em criar valor nos ativos dos nossos clientes, através das suas equipes especializadas, assim como na expansão das marcas que confiam de igual forma no nosso ‘know-how’ em gestão internacional", enfatiza Cristina Santos, diretora executiva da área de property management da Sierra.

O Kosovo, que tem apenas um terço da superfície do Alentejo e cerca de 1,7 milhões de habitantes, proclamou a independência em 2008, uma década depois de uma guerra sangrenta que matou 13 mil pessoas, continuando a registar conflitos esporádicos. A Sérvia nunca reconheceu a secessão deste território.