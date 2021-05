O que fazer no fim de semana? Um roteiro teatral de norte a sul

Top Girls

A luta pelos direitos das mulheres não é um exclusivo dos nossos dias. Ao longo de vários séculos, muitas foram aquelas que procuraram derrubar o preconceito. Em "Top Girls", de Caryl Churchill, recuperam-se algumas dessas vozes silenciadas pela História. A encenação de Cristina Carvalhal é um das duas propostas que o Teatro Nacional D. Maria II apresenta por estes dias, num ciclo dedicado à dramaturga britânica.



Sr. Moedas

Ao falar de Carlos Moedas, é agora inevitável associá-lo à corrida pela câmara de Lisboa. Mas foi em Bruxelas, enquanto comissário europeu, que este político consolidou o seu percurso. A história de vida do social-democrata - que negociou o resgate português com a troika - tem direito a uma versão de palco, como peça de teatro, que chega este sábado à noite à terra natal de Carlos Moedas, no Teatro Municipal de Beja. Com encenação de João Garcia Miguel, conta com a peculiaridade de ser interpretado por uma só atriz.



Maiakovski – O Regresso do Futuro

O FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas continua por Lisboa. Neste fim de semana, basta rumar ao São Luiz Teatro Municipal para conhecer a história de Maiakovski, autor russo indissociável dos movimentos de vanguarda. Esta é uma cocriação entre o Teatro de Ferro e o Teatro de Marionetas do Porto.



A Voz Humana

"Cartas de amor, quem as não tem?", já cantava Tony de Matos. No processo criativo de "A Voz Humana", foram integrados excertos de cartas de amor reais e anónimas. O projeto de Patrícia Andrade e David Pereira Bastos salta agora para o palco, transformando numa "black box" a sede do Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé. A criação parte da obra de Jean Cocteau para se apresentar, neste fim de semana, como um ponto de encontro entre um espetáculo de teatro e um concerto de rock.



Espectros

Para os apreciadores de clássicos da dramaturgia mundial, o ponto de paragem deste fim de semana é no Teatro Nacional São João, no Porto. Nuno Cardoso encena a obra "Espectros" do norueguês Henrik Ibsen, colocando em palco a vida de uma família afetada por uma doença muito particular. Estamos condenados a viver com os nossos fantasmas ou há alguma forma de nos libertamos deles?