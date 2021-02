EDP mantém dividendo de 19 cêntimos e paga 755 milhões de euros aos acionistas

O valor do dividendo por ação é o mesmo, mas como a EDP aumentou o capital, a remuneração que a elétrica vai pagar aos acionistas é agora de 755 milhões de euros.

A administração da Energias de Portugal vai propor na próxima assembleia geral da elétrica o pagamento de um dividendo de 19 cêntimos por ação referente ao exercício de 2020, mantendo assim a remuneração que paga aos acionistas desde 2017.



"O Conselho de Administração Executivo irá propor à Assembleia Geral de Accionistas, prevista para 16 de Abril de 2021, a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2020 no valor de €0,19 por acção, em linha com o ano anterior", refere o comunicado com a apresentação de resultados de 2020.





Nos últimos quatro anos a empresa agora liderada por Miguel Stilwell também remunerou os acionistas com 19 cêntimos por ação, o que representou o pagamento de um total de 595 milhões de euros.





Contudo, no ano passado a EDP efetuou um aumento de capital da mil milhões de euros, pelo que ao dividendo que vai pagar este ano corresponde uma remuneração total de 755 milhões de euros, a distribuir por quase 4 mil milhões de ações (319 milhões novas).





Em 2016 a EDP pagou um dividendo de 18,5 cêntimos por ação, concluindo uma série de cinco anos sempre com o mesmo dividendo. Subiu depois para 19 cêntimos, valor que agora decidiu manter.



Esta quinta-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell vai atualizar o seu plano estratégico e deverá revelar novidades sobre a política de remuneração aos acionistas.



(notícia em atualização)