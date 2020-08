Mexia investe 26 mil euros no aumento de capital da EDP. Espanhóis avançam 73,8 milhões

Leia Também Administradores investem no aumento de capital da elétrica

António Mexia, ex-CEO da EDP que se encontra suspenso das funções por decisão judicial, exerceu os direitos de subscrição de ações no âmbito do aumento de capital da elétrica, informou esta terça-feira a empresa em comunicado enviado à CMVM.Mexia e a sua mãe exerceram os direitos correspondentes às 93.171 ações da elétrica que detinham, o que corresponde à subscrição de 7.922 ações, num investimento de 26.142,60 euros.Também hoje, a cotada informou, num outro comunicado, que os espanhóis da Oppidum Capital, que detêm mais de 7% do capital da empresa, exerceram os direitos de subscrição.O veículo controlado por Fernando Masaveu Herrero, membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, subscreve 22.368.267 ações, investindo para o efeito 73,8 milhões de euros.O aumento de capital da EDP, no montante de mil milhões de euros visa financiar a compra da espanhola Viesgo.