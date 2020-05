Guia dividendos: Calcule quanto pode ganhar e conheça as datas de pagamento

(Nota: Este conteúdo será atualizado com as aprovações dos dividendos nas assembleias gerais e as datas de pagamento)

Como em quase tudo na nossa vida, a pandemia da covid-19 também teve um impacto significativo nos dividendos das cotadas portuguesas. A crise provocada pelo coronavírus levou várias empresas a cancelar dividendos e a adiar assembleias gerais, o que diminuiu e atrasou a remuneração dos acionistas das portuguesas.

Este ano apenas 11 cotadas do PSI-20 vão pagar dividendos e nem todos são certos, pois várias empresas estão ainda a equacionar se remuneram os acionistas ou repetem a estratégia seguida por empresas como o BCP e os CTT de cancelar o pagamento. Fora do índice português apenas a Sonaecom vai remunerar os acionistas.

Ainda assim, as cotadas de maior dimensão e que têm as remunerações mais atrativas mantiveram os dividendos, sendo que no total vão entregar mais de 2 mil milhões de euros aos acionistas.

Esta altura do ano continua assim a ser uma das mais apetecíveis para muitos investidores, sobretudo os que privilegiam a aposta nas cotadas com os dividendos mais generosos.

São sobretudo duas as estratégias seguidas pelos investidores. Há os que apostam no longo prazo nas cotadas que pagam os dividendos mais rentáveis, e também os que privilegiam uma estratégia de caça ao dividendo, entrando na ação pouco antes da data de pagamento, vendendo pouco depois de embolsar a remuneração.

CALCULAR OS DIVIDENDOS

Para iniciar a análise da estratégia a seguir, fundamental é calcular quanto vai receber com os dividendos das empresas onde é acionista, ou onde pretende investir. Para tal utilize a calculadora do Negócios (disponível em cima). Basta introduzir o número de ações para saber o valor que vai receber, já líquido do imposto de 28% (assumindo que não opta pelo englobamento). Se colocar também a cotação da ação, fica a saber a rentabilidade implícita.

AS COTADAS QUE PAGAM DIVIDENDOS

Veja ao detalhe as cotadas portuguesas que vão pagar os dividendos. Nem todos são certos, pois vários ainda não foram aprovados em assembleia geral.

Renováveis com maior aumento Dividendo por ação: 8 cêntimos

Variação: 14%

Estado: Em pagamento desde 24 de abril

Remuneração total: 70 milhões de euros

Payout: 15%



A EDP Renováveis já aprovou o dividendo em assembleia-geral e foi a primeira a proceder ao pagamento da remuneração aos acionistas, de 8 cêntimos por ação. Cumprindo o que tinha prometido, a empresa liderada por Manso Neto aumentou o dividendo em 14%, sendo a cotada do PSI-20 que mais elevou o valor por ação. Apesar de ser a cotada que mais aumenta o dividendo, a EDP Renováveis apresenta um dos "payouts" mais reduzidos da bolsa portuguesa, uma vez que entrega aos acionistas "apenas" 15% dos lucros. EDP é a que mais dá aos acionistas Dividendo por ação: 19 cêntimos

Variação: 0%

Estado: Aprovado em AG e em pagamento a partir de 14 de maio

Remuneração total: 695 milhões de euros

Payout: 136%



Já acontece há vários anos e repete-se em 2020. A EDP é a cotada portuguesa que entrega mais dinheiro aos acionistas, sendo também habitualmente a que mais lucros obtém. Em 2019 não foi o que aconteceu, já que a empresa liderada por António Mexia viu os resultados líquidos baixarem para 512 milhões de euros. Ainda assim manteve o dividendo de 19 cêntimos por ação, o que corresponde ao pagamento de 695 milhões de euros aos acionistas, que já deram o seu aval em assembleia-geral (AG). O dividendo será pago a partir de 14 de maio. Galp Energia cumpre promessa Dividendo por ação: 70 cêntimos (31,625 cêntimos já foram pagos)

Variação: 11%

Estado: Aprovado em AG e em pagamento a 21 de maio

Remuneração total: 580,5 milhões de euros

Payout: 104%



Os acionistas da Galp Energia aprovaram o pagamento de dividendos na assembleia-geral de 24 de abril. A petrolífera manteve o compromisso assumido em 2019 de aumentar o dividendo total em 11%. Parte da remuneração (31,625 cêntimos por ação) já foi antecipada no ano passado, pelo que os acionistas vão receber mais 38,375 cêntimos por cada título detido. No total a companhia liderada por Carlos Gomes da Silva paga 580,5 milhões de euros aos acionistas, o que está em linha com os lucros obtidos em 2019. Altri reduz mais de 50% Dividendo por ação: 30 cêntimos

Variação: -58%

Estado: Aprovado em AG e em pagamento a partir de 15 de maio

Remuneração total: 61,5 milhões de euros

Payout: 61%



A Altri, que já anunciou a proposta de dividendo em plena pandemia, reduziu a remuneração em 58% para 30 cêntimos por ação. Uma descida também em linha com a quebra dos lucros em 2019. A proposta de dividendo já foi aprovada pelos acionistas, que vão receber 61,5 milhões de euros, pouco mais de metade dos lucros. O até aqui co-CEO Paulo Fernandes - José Pina será o novo CEO - disse que o dividendo demonstra "cautela", assumindo que a Altri tem uma situação financeira "muito forte" e teve um ano de 2019 "muitíssimo bom". REN estável há vários anos Dividendo por ação: 17,1 cêntimos

Variação: 0%

Estado: Proposta aprovada em AG

Remuneração total: 114,1 milhões de euros

Payout: 96%



A REN tem uma proposta de pagamento de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação, em linha com a remuneração dos últimos anos. A empresa liderada por Rodrigo Costa manteve a proposta, que já foi aprovada na assembleia-geral de 7 de maio. Tal como nos anos anteriores, a empresa que gere a rede energética em Portugal entrega quase todos os lucros aos acionistas. Sonae mantém proposta Dividendo por ação: 4,63 cêntimos

Variação: 5%

Estado: Aprovado em AG e em pagamento a partir de 15 de maio

Remuneração total: 92,6 milhões de euros

Payout: 56%



A Sonae decidiu manter a proposta de dividendo, que representa um aumento de 5% face ao ano passado. Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, frisou após a audiência com o Presidente da República que o dividendo "é matéria decidida pelos acionistas". Estes deram luz verde na assembleia-geral de 30 de abril, pelo que a "holding" vai pagar 4,63 cêntimos por ação, num total de 92,6 milhões de euros. Após um ano em que os lucros desceram 26%, a dona dos supermercados Continente vai distribuir mais de metade pelos acionistas. Corticeira Amorim decide em junho Dividendo por ação: 27 cêntimos (8,5 cêntimos já foram pagos)

Variação: 0%

Estado: Proposto para AG

Remuneração total: 35,9 milhões de euros

Payout: 48%



O CEO, António Rios de Amorim, explicou que a Corticeira Amorim adiou a AG para o final de junho pois, nessa altura, "pensamos que já teremos visto o pior da crise do ponto de vista económico" e, assim, "vamos estar munidos de informação" para tomar uma decisão sobre o pagamento de dividendos. A proposta para a AG, que estava agendada para 20 de abril, mas foi cancelada, previa o pagamento de mais 18,5 cêntimos, uma vez que, no ano passado, já tinha feito o pagamento de 8,5 cêntimos por ação, também referente ao exercício de 2019. Navigator corta dividendo regular Dividendo por ação: 27,88 cêntimos (13,94 cêntimos já pagos)

Variação: 0%

Estado: Proposta para a AG de 28 de maio

Remuneração total: 200 milhões

Payout: 119%



Depois de um ano de 2019 que classificou de "difícil", a Navigator decidiu reduzir o dividendo regular para metade. Propõe que os acionistas aprovem na AG de 28 de maio uma remuneração de 13,94 cêntimos por ação. Em janeiro a empresa já tinha pago um dividendo extraordinário de igual valor, pelo que a remuneração total referente ao exercício de 2019 acaba por ser igual à que foi paga no ano anterior. Em 2019 a fabricante de papel viu os lucros descerem 25% para 168,3 milhões de euros. Aos acionistas vai pagar 200 milhões de euros. Jerónimo Martins ainda analisa Dividendo por ação: 34,5 cêntimos

Variação: 6%

Estado: Proposto para AG

Remuneração total: 217 milhões de euros

Payout: 51%



A Jerónimo Martins ainda não tomou uma decisão final sobre os dividendos. Pedro Soares dos Santos, o líder da retalhista, disse apenas que "é uma matéria que ainda vamos discutir". Isto depois de ter cancelado a assembleia que devia ter ocorrido a 16 de abril, na qual tinha proposto um dividendo de 34,5 cêntimos. Esta remuneração corresponde a um aumento de 6% face ao ano passado e pressupõe o pagamento total de 217 milhões de euros, em linha com a política da companhia de pagar aos acionistas metade dos lucros. A nova assembleia ainda não foi marcada. Semapa esmaga dividendo Dividendo por ação: 12,5 cêntimos

Variação: -76%

Estado: Proposta para a AG de 29 de maio

Remuneração total: 10,2 milhões de euros

Payout: 8%



O grupo Semapa diz estar a monitorizar diariamente o impacto que a doença covid-19 terá na sua atividade e na sua política remuneratória. A proposta de pagamento de dividendo foi anunciada quando a pandemia já se fazia sentir fortemente em Portugal, daí que a Semapa seja a cotada do PSI-20 que aplicou a maior redução: corte de 76% para 12,5 cêntimos. Após um ano em que os lucros desceram 6% para 124 milhões de euros, a "holding" que controla a Navigator vai entregar menos de 10% deste valor aos acionistas. Nos poupa para o 5G Dividendo por ação: 27,8 cêntimos

Variação: -21%

Estado: Proposta foi anunciada na apresentação de resultados. AG ainda não foi convocada

Remuneração total: 143,2 milhões

Payout: 100%



A Nos decidiu cortar a remuneração aos acionistas devido aos custos que vai ter com a implementação da rede de 5G. O dividendo baixa 21% para 27,8 cêntimos por ação, com a empresa ainda assim a entregar todos os lucros de 2019 aos acionistas, quando nos exercícios anteriores o "payout" era bem superior a 100%. A operadora de telecomunicações é das poucas do PSI-20 que ainda não convocou a AG deste ano, tudo apontando para que o anunciado aquando da divulgação dos resultados seja proposto na reunião de acionistas. Sonaecom baixa dividendo em 25% Dividendo por ação: 8,3 cêntimos

Variação: -25,9%

Estado: Aprovado em AG

Remuneração total: 25,8 milhões de euros

Payout: 50%



Os acionistas da Sonaecom aprovaram na AG de 29 de abril a distribuição de um dividendo ilíquido de 0,083 euros por ação, abaixo dos 0,112 euros do exercício anterior. No total, a Sonaecom irá distribuir pelos acionistas um valor de 25.841.223,07 euros, o que corresponde a 50% dos resultados líquidos obtidos no ano passado.





A IMPORTÂNCIA DO CALENDÁRIO

As datas em que as cotadas pagam os dividendos são outro fator fundamental para os investidores. Várias das cotadas já viram os seus acionistas aprovarem o valor a pagar e estão agora a anunciar as datas em que vão colocar o dinheiro à disposição dos investidores.

Mais do que a data do pagamento do dividendo, o que é relevante é a data de ex-dividendo, ou seja, quando a ação passa a negociar em bolsa sem direito à remuneração.

Para receber o dividendo de uma empresa, é necessário manter o título em carteira até ao dia anterior à entrada em ex-dividendo. No dia em que desconta o dividendo, a cotação ajusta em baixa o valor da remuneração. Contudo, o ajuste não é automático e será o mercado a ditar a cotação ex-dividendo da empresa.

Os investidores de dividendos de curto prazo seguem a estratégia de entrar numa ação antes do período de ex-dividendo, esperar que a cotação não ajuste na totalidade o valor da remuneração e vender o título pouco tempo depois.

Daí ser muito relevante estar a par das datas de pagamento de dividendo, que pode conferir no calendário em baixo que será atualizado sempre que forem conhecidas novas datas.