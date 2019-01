Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 03 de janeiro de 2019 às 20:45

Na vaga de greves vê-se o legado da crise No Estado ou no setor privado, a contestação laboral não é só estratégia pré-eleitoral das corporações e dos sindicatos - é um reflexo claro dos efeitos duradouros da crise. Esta sombra é um dos maiores obstáculos à pretensão do PS em conseguir uma maioria absoluta.