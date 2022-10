Se só olharmos pelo funil, este não é um mau Orçamento

Como ninguém quer fazer escolhas de fundo sobre os mais de 110 mil milhões de despesa pública, o que sobra é olhar a cada Outubro para as medidas incrementais do Orçamento. Nesta perspetiva, curta, a proposta austera do Governo tem méritos. O principal é a prudência.