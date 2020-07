Fernando Ilharco 30 de Julho de 2020 às 19:43

Um tempo surreal

O problema, evidentemente, é a realidade que corre fundo: o PIB em queda histórica, a dívida do Estado a disparar com os lay offs e o desemprego, a quebra na receita dos impostos que necessariamente virá, e as moratórias dos empréstimos que um dia acabarão.