O que fazer no fim de semana? Cinco ideias para usar a arte como aproximação

Língua

E se aprendesse a ouvir com os olhos? Nesta peça apresentada no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, não há texto para ouvir. O teatro, como nos habituámos a vê-lo, desconstrói-se. Cátia Pinheiro, Diogo Bento e José Nunes trazem a Língua Gestual Portuguesa para o centro do palco. Não sairá a dominar os gestos mas irá, certamente, colocar-se no lugar do outro.



Perfect Match

Integrado no festival Temps D’Images, a nova criação dos Hotel Europa chega agora à capital, mais concretamente ao CAL - Centro de Artes de Lisboa. Na senda do trabalho de teatro documental desenvolvido pela companhia, explora-se agora a importância do amor e das relações amorosas nas migrações que marcaram o século XX, com recurso a testemunhos reais.



Distante

Do ciclo que o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, dedicou à dramaturga britânica Caryl Churchill faz também parte "Distante", escrita no início do novo milénio. Fica convidado a entrar numa realidade distópica, marcada pelo medo. Na plateia, provavelmente irá confrontar-se a proximidade deste imaginário aos sinais emanados pelos nossos dias. A encenação é de Teresa Coutinho.

Dançar em Tempo de Guerra

Com saudades de dançar em público, mesmo que de forma meio atabalhoada? Vamos acreditar que esse dia estará para breve. Entretanto, se rumar ao Teatro Municipal do Porto, conseguirá ver quem dança com mestria. Num tempo em que a pandemia é comparada à "guerra da nossa geração", a Companhia Nacional de Bailado recupera obras de Martha Graham e Kurt Joss, criadas na década de 1930, precisamente sobre as inquietações que o conceito de guerra e as suas implicações despertaram a ambos os criadores.



Mostra Brasil Teatro Online

Se está mais numa de ficar em casa neste fim de semana, sugerimos uma viagem até ao Brasil. Confuso? Não fique. A produtora brasileira Fontes Artes está a promover em Portugal a Mostra Brasil Teatro Online. Basta aceder à página criada para o efeito e comprar o bilhete. Há cinco espetáculos disponíveis, com atrizes brasileiras bem conhecidas do grande público.