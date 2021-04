Páscoa em casa? Deixe entrar o teatro digital

AZUL VERMELHO AZUL MANTEIGA

Cada cor tem uma história para contar. É com elas que vemos o que nos rodeia, apesar de todas as restrições atuais. Neste espetáculo para crianças, onde os adultos são bem-vindos, os Cão Solteiro partem dos textos de Michel Pastoureau, Josef Albers e Ludwig Wittgenstein para nos fazer pensar sobre o modo como observamos o mundo. A proposta digital é do Teatro Municipal do Porto, com acesso gratuito.







Leia Também Covid-19: Publicado regulamento do programa Garantir Cultura para empresas

OS TRÊS IRMÃOS

O texto original é de Gonçalo M. Tavares. A este argumento de peso junta-se a visão do coreógrafo Victor Hugo Pontes. Em cena, três bailarinos. Três irmãos que procuram o rasto dos pais, depositando a esperança num reencontro com o passado. Em cena neste fim de semana na plataforma digital do São Luiz Teatro Municipal. Depois, de 8 a 11 de abril, poderá assistir a um documentário sobre o processo de criação deste espetáculo.





Leia Também Apoios sociais: Governo vai alterar diploma para incluir cultura e turismo

TEATRO

Pascal Rambert "mergulha nas memórias de atores portugueses". É assim que o Teatro Nacional D. Maria II apresenta a nova criação na sua sala digital. O teatro para lá do palco, num espetáculo com Beatriz Batarda e Rui Mendes. É só comprar bilhete e sentar-se confortavelmente na sua casa.





Leia Também Cultura, um sector gerador de riqueza

PALAVRAS EM PALCO – UM CAMINHO PARA CARYL CHURCHILL

Este é o último fim de semana para assistir à encenação de Marta Dias, criada propositadamente para a transmissão "online". O Teatro Aberto pretende assim dar a conhecer melhor as obras dos autores do seu reportório. Oportunidade para recordar algumas das obras da dramaturga britânica que passaram por este palco lisboeta.