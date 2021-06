Cinco ideias para dar música (e fragilidade humana) a este fim de semana

Uma Casa de Bonecas

Um clássico da dramaturgia mundial é sempre uma boa ideia. Basta rumar ao Teatro da Trindade, em Lisboa, para (re)descobrir a história do casal Helmer. O norueguês Henrik Ibsen explora a aparência da felicidade e da perfeição para mostrar que, apesar de todos os esforços, elas são inatingíveis. Com encenação de João Brito, à frente do elenco estão Madalena Almeida e José Mata, nomes bem conhecidos do pequeno ecrã nacional.





Uma Mística da Fragilidade

Se não pode ir ao Porto, vem ele até si. Pelo menos, a Bienal’21 Fotografia do Porto. O evento estreia-se em Lisboa, numa parceria com o espaço Brotéria. Nesta mostra, pode ficar a conhecer trabalhos de Alexandre Delmar, Catarina Botelho, Carla Cabanas e Duarte Amaral Netto, onde se explora a fragilidade da condição humana. O acesso é gratuito.



Aquilo que ouvíamos

Com saudades do Lux Frágil? Embora não seja ainda para dançar à vontade nesta mítica sala de Lisboa, não faltam bons motivos para ir até lá. Como o novo espetáculo do Teatro do Vestido, assente na forma como a música dos anos 1980 e 1990 moldou não só as pessoas como a própria cidade. Se não conseguir bilhete, fica aqui outra dica: há outras propostas musicais por aqui que combinarão, certamente, com um pôr-do-sol à beira rio.

Ernani

Se o seu território de conforto está mais na música erudita, este domingo terá paragem certa no Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa. A história é a de um famoso bandido que, para salvar a amada, está disposto a dar a própria vida. Para os entendidos, não será difícil cruzar as referências: falamos de "Ernani", de Giuseppe Verdi, inspirado na obra de Victor Hugo.



Lithium Fast

Para os leitores que vivem no Porto e querem explorar a cidade neste fim de semana, a nossa sugestão passa este sábado pelo Teatro Municipal do Porto. Aqui, poderá embrenhar-se num espaço muito particular, criado por Jonathan Uliel Saldanha, onde som e luz vivem numa relação de dependência direta.