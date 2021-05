O BCP aumentou os lucros em mais de 60% no primeiro trimestre, para 57,8 milhões de euros, apesar de ter constituído 112,8 milhões de euros em provisões para fazer face a riscos legais relacionados com os créditos em francos suíços, na Polónia. O anúncio das contas foi feito ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações do bando liderado por Miguel Maya estarão a reagir na sessão desta terça-feira. Ontem, o BCP subiu mais de 3% para 16,02 cêntimos por ação, máximos de março do ano passado, em antecipação dos lucros – que os analistas do CaixaBank/BPI apontavam para que tivessem crescido 35%. Por outro lado, os CTT arrancam hoje com o programa de recompra de ações até 8,25 milhões de euros, divulgou a empresa na CMVM. O programa de recompra tem a duração máxima de seis meses - até 18 de novembro - e poderá, no máximo, abranger 1,5 milhões de ações dos CTT, o que corresponde a 1% do capital, sendo que o montante a dispender não poderá exceder os 8,25 milhões de euros.