De Costa Pinto a Margarida de Magalhães Ramalho, releia as entrevistas do Weekend em 2021

Daniel Markovits: “A desigualdade meritocrática abre a porta aos populismos”



A meritocracia não só não promove, como bloqueia a igualdade de oportunidades – e essa desigualdade meritocrática começa logo na desigualdade com as despesas de educação, diz Daniel Markovits, professor de Direito na Faculdade de Direito de Yale e autor do livro "The Meritocracy Trap"



Sara Barros Leitão: “O saber é muitas vezes usado como forma de opressão”



Sara Barros Leitão estreou o espetáculo "Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa", título tomado de empréstimo a um texto do livro "Novas Cartas Portuguesas". Fala-nos sobre o Sindicato do Serviço Doméstico, legalizado em 1976, um sindicato feito de mulheres e para mulheres – "um ato revolucionário ainda aos dias de hoje". A atriz, criadora e encenadora lançou a estrutura artística Cassandra e o projeto Heróides – Clube do Livro Feminista.



Margarida de Magalhães Ramalho: A vida e a História não podem ser vistas a preto e branco



A historiadora Margarida de Magalhães Ramalho tem investigado as histórias dos refugiados judeus que passaram por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. São essas histórias, que muitas vezes lhe vêm parar às mãos por "coincidências", que conta no livro "Fios Vermelhos", editado pelo Clube do Autor.



Jorge Guerra: “Não havia sorrisos em Portugal dos anos 1960”



Numa conversa feita de ziguezagues, ou a vida não fosse assim, sobretudo a sua, o fotógrafo Jorge Guerra partilha um bocadinho da sua história, que é também a nossa história. Veio a Portugal para o lançamento do livro "Ph.07 Jorge Guerra", o novo título da "Série Ph.", uma coleção de monografias dedicadas a fotógrafos portugueses contemporâneos.



Catarina Vasconcelos: “Ninguém se habitua à morte de uma mãe”



A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos é sobre a morte e sobre a vida, sobre a avó, sobre a mãe e sobre todas as mães. "A Metamorfose dos Pássaros" tem acumulado prémios de júri e de público. Chega às salas portuguesas a 7 de outubro.



Mário de Carvalho: “A nossa prosa tem de responder a 900 anos de História”



Mário de Carvalho resiste a escrever – escrever é delicado e difícil, diz –, mas há um dia em que a vontade da história quase se sobrepõe à vontade do autor. "As histórias impõem-se-nos", diz o escritor português, que completa 40 anos de vida literária.



Teolinda Gersão: “A arte não se basta a si própria”



"Sou politicamente muito incorreta, mas é inerente ao papel do escritor o dever de ser livre, porque a arte não é um adorno, nem um mero passatempo. Também não deve ser propaganda de uma ideologia ou de um partido – a arte é livre", diz-nos a escritora Teolinda Gersão, que completa 40 anos de uma intensa vida literária.



João Luís Barreto Guimarães: “Há uma diferença humanitária entre parar e reparar”



O médico e poeta João Luís Barreto Guimarães vai dar aulas de poesia aos alunos de Medicina da Universidade do Porto. Levará as palavras aos futuros médicos, para que os futuros médicos levem as palavras aos doentes. É preciso humanizar os cuidados de saúde, tão postos à prova durante a pandemia, diz o cirurgião e escritor, autor de obras como "Movimento", "Nómada" e "Mediterrâneo", vencedor do Willow Run Poetry Book Award.



Gerd Leonhard: “A maior mudança na história da Humanidade vai acontecer na próxima década”



Os próximos dez anos serão decisivos para determinar quem realmente somos, considera Gerd Leonhard, apontado como um "futurista humanista" e uma das pessoas mais influentes da Europa. "Não queremos que a tecnologia nos governe. Os humanos têm de ser ainda mais humanos", salienta o autor do livro "Tecnologia versus Humanidade". Será um dos oradores do 30º Congresso das Comunicações da APDC.



Ana Matos: “Precisamos de sentir os espaços com vida”



Cresceu entre as mãos da avó, Ilda Reis, e os livros do avô, José Saramago. O legado de Ana Matos é enorme, e parte dele está na Galeria das Salgadeiras, no Bairro Alto, um espaço que cruza as várias linguagens que a arte tem. Para a curadora e diretora artística, a arte é um bem público, e esse compromisso está presente na sua galeria, que reabriu com a exposição "Please be quiet, please", de Daniela Krtsch. Segue-se "Shadows as memories", de Carlos Alexandre Rodrigues.



Luís Sarmento: “Vivemos na era pós-inteligência artificial”



O software é brincadeira, o mercado está no hardware. "Neste momento, a guerra entre os Estados Unidos e a China tem que ver essencialmente com o domínio dos processadores, tudo o resto é fumo", assinala Luís Sarmento, investigador em ciências da computação. Trabalhou na Amazon e na Google, criou uma startup de investigação e lançou o projeto "Computatio Lusitana" – que traça o percurso da história da computação em Portugal. "Há um enorme atraso do país na área informática. Falaria em 10 anos de atraso, pelo menos".



Domingos Soares Franco: Fui considerado um traidor no meio porque era um novo-mundista



Tem o rótulo de irrequieto e é conhecido por ser um experimentalista na enologia e na viticultura. O enólogo Domingos Soares Franco soma já 40 vindimas e 39 anos na empresa da família - a José Maria da Fonseca. Agora está a passar o testemunho à sétima geração.



Rodrigo Martins: A pandemia vai criar avanços civilizacionais imensos



Houve um "salto quântico" a nível tecnológico com a vacina para a covid-19 e os ganhos para as nossas vidas são "infinitos", garante Rodrigo Martins, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que investiga há mais de 30 anos os materiais funcionais para a eletrónica. É um dos grandes nomes mundiais nessa área.



António Costa Pinto: Nenhum país está imune a regimes autoritários



Em "O Regresso das Ditaduras?", publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o politólogo António Costa Pinto faz uma viagem pelas diversas vagas de ditaduras entre os séculos XX e XXI, revelando as várias faces do autoritarismo contemporâneo. Para o professor e investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, a grande incerteza que vivemos é: até que ponto os partidos populistas vão introduzir uma dinâmica de erosão nos sistemas democráticos.



Pedro Cunha: Há um vazio na escola sobre a promoção das competências sociais e emocionais



Pedro Cunha é psicólogo educacional e diretor do Programa Gulbenkian Conhecimento, que tem apostado em vários projetos inovadores na área da educação. Com a pandemia, a questão da saúde mental tornou-se mais evidente. Por isso, a Gulbenkian assinou um protocolo com o Ministério da Educação para a formação de professores na área socioemocional neste próximo ano letivo. Os docentes precisam de ganhar estas "lentes" de forma a detetarem sinais de alarme e perigo na sala de aula, defende.



Pedro Matos Soares: “O fardo económico das alterações climáticas já chegou”



"Esta é a última chamada de atenção – depois será tarde demais", diz Pedro Matos Soares, físico da atmosfera, a propósito do mais recente relatório do IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas).



Jorge Vala: O racismo continua a estar presente, agora de uma forma subtil e escondida



"O racismo esconde-se, transforma-se e adapta-se como um vírus em evolução." A imagem, bem conhecida em tempo de pandemia, é usada pelo psicólogo social Jorge Vala no seu livro "Racismo, Hoje: Portugal em contexto europeu", publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que chegou agora às bancas.



Eduardo Paz Ferreira: Portugal é capaz de não ser um país tão pobre como nós pensamos



No seu novo livro "Como salvar um mundo doente" Eduardo Paz Ferreira faz uma reflexão sobre como chegámos a esta crise pandémica e desafia-nos a construir "uma sociedade decente". Referindo-se aos processos mediáticos que correm na justiça, o especialista em direito económico alerta que a pressão pública é importante, mas "o sentido justiceiro que por vezes aparece ligado a essa pressão é perigoso".



Joana Gomes Cardoso: “O país não está espelhado nas nossas instituições”



"Temos um setor cultural extremamente vibrante, também do ponto de vista multicultural, mas o país não está espelhado nas nossas instituições. Há uma falta de representatividade gritante", diz Joana Gomes Cardoso, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, que gere 17 espaços culturais de Lisboa. Filha de Ana Gomes, Joana não esconde – e saúda – a herança, mas tenta descolar-se dela também: "Tenho 45 anos e um percurso autónomo, que em alguns momentos pode ter sido inspirado pelos meus pais, mas que é um percurso fundamentalmente meu".



Juan Luis Arsuaga: “A Humanidade não vai melhorar com base em pandemias”