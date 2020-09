Berlim identifica na China uma ameaça e já adotou medidas para proteger as suas empresas, mas Merkel e Xi são aliados contra o protecionismo de Donald Trump e na defesa do multilateralismo.

Xi Jinping Berlim identifica na China uma ameaça e já adotou medidas para proteger as suas empresas, mas Merkel e Xi são aliados contra o protecionismo de Donald Trump e na defesa do multilateralismo.

A líder cessante da CDU e ministra da Defesa continua a ser próxima da chanceler e alguém da sua confiança, contudo perdeu preponderância na definição do futuro da Alemanha.

Annegret Kramp-Karrenbauer A líder cessante da CDU e ministra da Defesa continua a ser próxima da chanceler e alguém da sua confiança, contudo perdeu preponderância na definição do futuro da Alemanha.

O primeiro-ministro da Itália contou com Merkel, e vice-versa, para a aprovação de um pacote robusto de 1,8 biliões de euros para a União Europeia reagir à crise pandémica.

Giuseppe Conte O primeiro-ministro da Itália contou com Merkel, e vice-versa, para a aprovação de um pacote robusto de 1,8 biliões de euros para a União Europeia reagir à crise pandémica.

A presidente do Banco Central Europeu está alinhada com o eixo franco-alemão, e contra os também alemães Bundesbank e Tribunal Constitucional, na compra de dívida para apoiar a Zona Euro.

Christine Lagarde A presidente do Banco Central Europeu está alinhada com o eixo franco-alemão, e contra os também alemães Bundesbank e Tribunal Constitucional, na compra de dívida para apoiar a Zona Euro.