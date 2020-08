O ex-ministro do Trabalho nomeou Edmundo Martinho para presidente do Instituto da Segurança Social (2005-2011), para vice-provedor da SCML (2016) e para provedor (em 2017).

Vieira da Silva O ex-ministro do Trabalho nomeou Edmundo Martinho para presidente do Instituto da Segurança Social (2005-2011), para vice-provedor da SCML (2016) e para provedor (em 2017).

O atual presidente da Assembleia da República foi o ministro da Segurança Social que em 1996 colocou Edmundo Martinho, um assistente social de formação que tinha trabalhado na indústria farmacêutica, à frente da Comissão Nacional do Rendimento Mínimo.

Ferro Rodrigues O atual presidente da Assembleia da República foi o ministro da Segurança Social que em 1996 colocou Edmundo Martinho, um assistente social de formação que tinha trabalhado na indústria farmacêutica, à frente da Comissão Nacional do Rendimento Mínimo.

Edmundo Martinho fez parte da comissão de honra da candidatura de Tomás Correia à presidência do Montepio. A Santa Casa acabou por investir 75 mil euros na Caixa Económica Montepio Geral.

Tomás Correia Edmundo Martinho fez parte da comissão de honra da candidatura de Tomás Correia à presidência do Montepio. A Santa Casa acabou por investir 75 mil euros na Caixa Económica Montepio Geral.

É o número dois da Santa Casa e o vice-provedor que tem o pelouro dos jogos. Foi chefe de gabinete de Vieira da Silva em vários governos, incluindo quando Edmundo Martinho era presidente do Instituto da Segurança Social (ISS).

João Pedro Correia É o número dois da Santa Casa e o vice-provedor que tem o pelouro dos jogos. Foi chefe de gabinete de Vieira da Silva em vários governos, incluindo quando Edmundo Martinho era presidente do Instituto da Segurança Social (ISS).