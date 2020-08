Mafalda, Filipa e Lua Queiroz Pereira As três filhas de Pedro Queiroz Pereira estão alinhadas com a estratégia de João Castello Branco, escolhido para liderar o grupo pelo seu pai.

António Horta Osório O ainda CEO do Lloyd’s Bank é amigo de casa de João Castello Branco. Os dois já trabalharam juntos em alguns projetos.

Peter Baker É o presidente do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). João Castello Branco preside ao Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal.

António Redondo A 1 de janeiro substituiu João Castello Branco na presidência executiva da Navigator, de que já era administrador. O CEO da Semapa mantém-se "chairman" da produtora de pasta e papel.

António Viana-Baptista O antigo responsável da espanhola Telefónica passou em 2010 a integrar a administração da Semapa como não executivo. É próximo de Castello Branco.

Otmar Hübscher É o CEO da Secil, a cimenteira controlada pela Semapa, desempenhando João Castello Branco o cargo de "chairman".

Paulo Fernandes São concorrentes nos negócios, mas aliados na causa da defesa do eucalipto. O "chairman" da The Navigator Company tem boa relação com o dono da Altri.

Carlos Alves Foi presidente da Secil e é amigo de Castello Branco. É o único dos administradores históricos do grupo Semapa que se mantém no conselho de administração da cotada.

Paulo Portas Trabalhou, enquanto consultor externo, para projetos específicos no âmbito da internacionalização do grupo que Castello Branco lidera.

Nuno Amado O "chairman" do BCP é amigo, há muitos anos, de João Castello Branco. Trabalharam de forma próxima quando o CEO da Semapa estava na McKinsey, que foi consultora do BCP e do Santander.

Raul Galamba de Oliveira O novo "chairman" dos CTT é sócio emérito da McKinsey, consultora na qual Castello Branco ingressou em 1991. Até entrar na Semapa era sócio diretor do escritório ibérico.

Duarte Braga É o "office manager" do escritório da Ibéria da McKinsey. É próximo de João Castello Branco.

José Fay Substituiu Heinz-Peter Elstrodt enquanto presidente do conselho de administração da Semapa. De nacionalidade brasileira, é também "senior advisor" da Mckinsey.

Vasco de Mello O presidente do grupo José de Mello é amigo do CEO da Semapa. Vasco de Mello é um dos vice-presidentes do BCSD Portugal, que Castello Branco lidera.