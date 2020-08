O último governador de Macau é um dos representantes da CTG no Conselho Geral e de Supervisão da EDP. Uma prova inequívoca de que a China privilegia as relações duradouras

Vasco Rocha Vieira O último governador de Macau é um dos representantes da CTG no Conselho Geral e de Supervisão da EDP. Uma prova inequívoca de que a China privilegia as relações duradouras

É CEO do Bison Bank, entidade financeira de capital chinês que opera em Portugal. É também presidente do conselho estratégico da Câmara de Comércio de PME Portugal-China.

Bian Fang É CEO do Bison Bank, entidade financeira de capital chinês que opera em Portugal. É também presidente do conselho estratégico da Câmara de Comércio de PME Portugal-China.

Lidera a REN, que tem forte presença chinesa: a Fidelidade, do grupo Fosun, e a State Grid, que é a maior acionista, com 25% do capital e tem sido decisiva na estratégia de internacionalização.

Rodrigo Costa Lidera a REN, que tem forte presença chinesa: a Fidelidade, do grupo Fosun, e a State Grid, que é a maior acionista, com 25% do capital e tem sido decisiva na estratégia de internacionalização.