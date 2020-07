Apesar de se dar bem com todos os administradores da TAP, Humberto Pedrosa já conhecia o atual "chairman" da TAP desde que ele estava no BES.

Miguel Frasquilho Apesar de se dar bem com todos os administradores da TAP, Humberto Pedrosa já conhecia o atual "chairman" da TAP desde que ele estava no BES.

Jorge de Abreu Advogado e amigo pessoal do líder do grupo Barraqueiro. O sócio da Abreu & Marques e Associados é também sócio de Pedrosa numa herdade em Mértola onde produzem vinho.

Jorge Rebelo de Almeida O presidente do grupo Vila Galé é amigo do empresário, que além do grupo Barraqueiro tem 22,5% da TAP.