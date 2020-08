O presidente da direção da Vieira de Almeida é amigo de longa data do primeiro-ministro. O advogado já elogiou publicamente as políticas seguidas pelo líder do Governo.

António Costa O presidente da direção da Vieira de Almeida é amigo de longa data do primeiro-ministro. O advogado já elogiou publicamente as políticas seguidas pelo líder do Governo.

É a líder da área jurídica do Grupo José de Mello. João Vieira de Almeida tem exercido funções de presidente da assembleia-geral de várias empresas do grupo.

Leonor Sampaio Santos É a líder da área jurídica do Grupo José de Mello. João Vieira de Almeida tem exercido funções de presidente da assembleia-geral de várias empresas do grupo.