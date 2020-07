É uma das melhores amigas e confidentes de Medina na Câmara de Lisboa, entre os vereadores da oposição. É mais uma ponte que liga Medina a uma ala mais moderada do PSD, sensível às questões sociais e de género.

Teresa Leal Coelho É uma das melhores amigas e confidentes de Medina na Câmara de Lisboa, entre os vereadores da oposição. É mais uma ponte que liga Medina a uma ala mais moderada do PSD, sensível às questões sociais e de género.

António Guterres Acérrimo defensor do combate às alterações climáticas, tem elogiado o exemplo de Lisboa. Foi pela sua mão que Medina se estreou nos governos PS, filiando-se depois no partido.