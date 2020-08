Mário Centeno O agora ex-ministro das Finanças - passou a governador do Banco de Portugal - tem acompanhado a situação do banco, passando os "cheques". E, agora, é o supervisor do NB.

Luís Máximo dos Santos O vice-governador do Banco de Portugal, Máximo dos Santos, é também o presidente do Fundo de Resolução. O fundo detém 25% do Novo Banco.

António Lagartixo A Deloitte Portugal, liderada por António Lagartixo desde maio do ano passado, foi escolhida pelo Banco de Portugal para realizar duas auditorias aos atos de gestão do Novo Banco.

Donald Quintin O responsável é o diretor-geral da Lone Star, o fundo norte-americano que comprou o Novo Banco, em outubro de 2017, e que ficou com uma participação de 75% no banco.

João Leão O novo ministro das Finanças tem vários temas em mãos. Um deles é o Novo Banco, numa altura em que se aguarda pelas conclusões de uma auditoria aos atos de gestão do banco.

Fernando Faria de Oliveira A Associação Portuguesa de Bancos, liderada por Faria de Oliveira, tem a voz unida da banca, e muitas das medidas tomadas na pandemia emanaram da APB.

José Rodrigues de Jesus O presidente da comissão de acompanhamento do Novo Banco analisa todas as operações de venda de ativos sob a alçada do mecanismo de capital contingente.

Byron Haynes O presidente do conselho geral e de supervisão do NB assegura a relação entre a Lone Star e o Fundo de Resolução, os dois acionistas do banco. Ao Económico elogiou a gestão executiva, defendendo em particular as vendas de carteiras.

Vítor Fernandes É um dos administradores executivos do Novo Banco, mas também um dos amigos de António Ramalho. Os dois gestores conhecem-se desde os tempos do Grupo Champalimaud.

Margrethe Vestager O Novo Banco tem de cumprir um plano de reestruturação, imposto por Bruxelas de maneira a autorizar a ajuda do Governo ao banco, em 2017. O plano termina em 2021.