Ricardo Paes Mamede É dos poucos economistas com visibilidade mediática a sustentar posições defendidas pelo Bloco de Esquerda. Nas últimas eleições apoiou o PCP.

Mariana Mortágua É talvez a figura mais mediática do Bloco de Esquerda a seguir à sua líder. Faz o papel de ministra das Finanças do Bloco e é reconhecida pela assertividade com que conduziu o inquérito parlamentar à queda do BES. Ricciardi afirmou recentemente que a deputada "devia era desaparecer de vez".

Marisa Matias Eleita eurodeputada em 2014, conseguiu reforçar o resultado no ano passado. Deverá ser a candidata presidencial do BE. Em 2016 conseguiu 10,1% dos votos, tornando-se a mulher mais votada de sempre em eleições presidenciais.

Mário Nogueira O Bloco de Esquerda tem estado quase sempre ao lado da Fenprof nas suas reivindicações. Mesmo sendo do PCP, Mário Nogueira acaba por ser um aliado precioso nas lutas de Catarina Martins.

Jorge Costa Muito próximo de Catarina Martins, tem desempenhado um papel central nas negociações com o Governo. Tem grande influência no aparelho do partido.

Pedro Nuno Santos Antes de ser ministro das Infraestruturas, foi um dos mais famosos secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares dos últimos tempos. Fazia a ponte entre as peças da geringonça. Pedro Nuno Santos defende alianças do PS com o Bloco e o PCP.

Francisco Louçã O fundador e primeiro líder do Bloco de Esquerda ocupa um espaço mediático fundamental para ajudar a sustentar as posições do partido.

José Soeiro O coordenador do partido para a área laboral conheceu Catarina Martins no Porto, onde ambos nasceram. É um dos deputados mais ativos e mediáticos do Bloco.

José Gusmão O economista foi deputado e assessor político de Marisa Matias no Parlamento Europeu. Tornou-se em maio de 2019 o segundo eurodeputado eleito pelo partido.