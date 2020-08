O ex-líder do CDS é agora consultor da Mota-Engil e da petrolífera mexicana Mex Gas Enterprises. Arnaut e Paulo Portas são amigos.

Paulo Portas O ex-líder do CDS é agora consultor da Mota-Engil e da petrolífera mexicana Mex Gas Enterprises. Arnaut e Paulo Portas são amigos.

São amigos de longa data. José Luís Arnaut foi ministro adjunto de José Manuel Durão Barroso quando este exerceu as funções de primeiro-ministro.

Durão Barroso São amigos de longa data. José Luís Arnaut foi ministro adjunto de José Manuel Durão Barroso quando este exerceu as funções de primeiro-ministro.

José Luís Arnaut tem uma relação próxima com o presidente da Fidelidade e representante dos interesses da chinesa Fosun em Portugal.

Jorge Magalhães Correia José Luís Arnaut tem uma relação próxima com o presidente da Fidelidade e representante dos interesses da chinesa Fosun em Portugal.

Arnaut exerce as funções de "chairman" da Ana - Aeroportos, empresa que foi comprada pelos franceses da Vinci, cuja área aeroportuária é liderada por Nicolas Notebaert.

Nicolas Notebaert Arnaut exerce as funções de "chairman" da Ana - Aeroportos, empresa que foi comprada pelos franceses da Vinci, cuja área aeroportuária é liderada por Nicolas Notebaert.