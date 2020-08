Luís Castanheira Lopes lidera as Pousadas de Portugal, que têm representado um dos maiores desafios do grupo hoteleiro.

Foi uma das últimas contratações para a administração do grupo Pestana. É, desde o ano passado, o administrador financeiro do grupo. Enfrenta agora anos que serão de crise.

A decoradora de interiores é responsável pela imagem de vários hotéis. É amiga próxima de Margarida Pestana, com quem o dono do grupo hoteleiro é casado.

O líder do grupo PortoBay é outro dos principais concorrentes de Dionísio Pestana. Os dois, ambos madeirenses, mantêm, ainda assim, uma relação de amizade.

Outro dos administradores do grupo que é próximo de Dionísio Pestana, José Roquette tem sido um dos maiores responsáveis pela expansão internacional do grupo hoteleiro.

O grupo Pestana é um dos maiores de Portugal e a sua sede é na Madeira. Para qualquer presidente do Governo regional é um ativo importante. Miguel Albuquerque, segundo noticiou a Sábado, estará a ser investigado pela adjudicação da Zona Franca ao grupo.

A secretária de Estado do Turismo tem prosseguido a estratégia iniciada em 2015 pelo Governo de António Costa e é bem acolhida pelo setor. Resta saber se a resposta à pandemia será suficiente.

