António Costa O primeiro-ministro tem mantido uma aliança estratégica com Jerónimo de Sousa que assenta em boa medida na confiança pessoal desenvolvida entre os dois. O poder de Jerónimo e do PCP passa pelos acordos e vitórias que venha a selar com Costa.

Francisco Lopes Rosto pouco conhecido fora do PCP, mesmo depois de ter sido candidato presidencial, Francisco Lopes tem um imenso poder no PCP. No recato da Soeiro Pereira Gomes é ele quem faz a ligação a duas frentes: os sindicatos e o grupo parlamentar do PCP.

Pedro Nuno Santos O antigo operacional da geringonça vai sempre que pode à Festa do Avante e não esconde o seu respeito pelo partido de Jerónimo de Sousa. Se um dia for líder do PS, como deseja, quererá repetir a aproximação ao PCP e ao Bloco de Esquerda.

João Oliveira A seguir ao secretário-geral, João Oliveira é provavelmente o rosto mais conhecido do PCP. Líder do grupo parlamentar, tem um papel fundamental na passagem da mensagem do partido, coisa que os comunistas nem sempre fazem da melhor forma.

Mário Nogueira É o líder da Fenprof, poderosa federação sindical dos professores que todos os governos temem. Já fez cair ministros e a vitalidade da sua organização é uma exceção no deprimente panorama sindical português. Mesmo mantendo uma real autonomia face ao PCP é um importante aliado.

Vasco Cardoso Juntamente com João Oliveira e João Ferreira faz parte de uma geração mais jovem de dirigentes que vem ganhando crescente poder dentro do partido. Quem manda no partido confia nele.

João Ferreira É um dos homens que Jerónimo tem na linha da frente do combate. Isso dá-lhe o poder da palavra mas retira-lhe influência junto da estrutura do partido. Divide-se entre o Parlamento Europeu e a Câmara de Lisboa, um equilíbrio difícil de fazer.

Isabel Camarinha É a nova secretária-geral da poderosa CGTP, que na prática constitui o braço do PCP na frente laboral. Durante anos presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços e candidata eterna pelo PCP quase sempre em lugares não elegíveis, tem um papel fundamental para alargar a influência do PCP.

Jorge Cordeiro É outro dos nomes incontornáveis dentro do secretariado do PCP. Cabe-lhe fazer a ligação do partido com as 24 câmaras vermelhas. É uma área fundamental para o PCP, que envolve milhares de militantes. O PCP precisa das câmaras para continuar a ser influente a nível local.