Mário Pinto de Andrade O secretário para os Assuntos Eleitorais do bureau político do MPLA é um indefetível de João Lourenço. Já preparou terreno para o adiamento das eleições autárquicas.

Angela Merkel A chanceler alemã é o símbolo de uma reaproximação de Angola à Europa, no sentido de captar investimento e assim diminuir a dependência do país em relação à China.

Isabel dos Santos João Lourenço tem literalmente nas mãos o futuro da empresária enquanto tal. Daí que exerça um magistério de influência perverso do qual resulta também um aumento do seu poder.

João de Lima Massano O governador do Banco Nacional de Angola é decisivo para fazer o saneamento da banca e também para reduzir a dependência do país face ao dólar.