Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente foi decisivo para o confinamento. E com a subida de casos na Grande Lisboa, defendeu as autoridades de Saúde, recusando o descontrolo na situação na região.

Tedros Adhanom O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) tem sido o orientador internacional no combate à pandemia. As recomendações da organização são seguidas por Graça Freitas.

Ricardo Batista Leite Médico infecciologista e deputado do PSD, Ricardo Batista Leite encabeçou muitos discursos de apoio à DGS no combate à pandemia feitos pela oposição, sobretudo nos primeiros tempos. Defendeu recentemente a continuação de Graça Freitas no cargo.