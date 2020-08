O ex-economista-chefe do FMI conhece bem João Leão, dos tempos do doutoramento no MIT. Quando estava no Fundo, chegou a telefonar ao agora ministro das Finanças português para trocar impressões sobre a crise de dívidas soberanas.

Olivier Blanchard O ex-economista-chefe do FMI conhece bem João Leão, dos tempos do doutoramento no MIT. Quando estava no Fundo, chegou a telefonar ao agora ministro das Finanças português para trocar impressões sobre a crise de dívidas soberanas.

Cláudia Joaquim Herdou a Secretaria de Estado do Orçamento diretamente de João Leão e estão muito próximos. O ministro passa muito tempo no seu antigo gabinete a acompanhar de perto a estratégia orçamental.

Mourinho Félix Foram colegas no Ministério das Finanças, sob a tutela de Centeno, mas já se conheciam desde a Associação de Estudantes no ISEG. Mourinho regressou ao Banco de Portugal e é agora mais uma ponte para Leão.

Duarte Cordeiro O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares é a ponte de Leão com o Parlamento. Mas a relação entre os dois é difícil, pelo que muitas vezes contacta diretamente com os deputados.

António Mendonça Mendes Já tinham uma boa relação quando João Leão era secretário de Estado do Orçamento e boa cumplicidade. Mendonça Mendes foi por isso escolhido para adjunto do ministro e ajuda-o na definição da estratégia.

António Costa Tem sido um aliado fundamental desde que João Leão assumiu a pasta das Finanças. Alguns ministros ainda não deixaram de o ver como secretário de Estado, mas o apoio do primeiro-ministro dá-lhe poder dentro do Governo.