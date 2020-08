António Guterres Protagonizaram debates vivos no Parlamento quando Guterres era primeiro-ministro, a quem não poupa elogios. Foram colegas no Conselho de Estado até Guterres ir para as Nações Unidas.

Jorge Coelho Apesar dos acesos confrontos políticos na primeira década deste século, mantém um bom relacionamento com o atual comentador da TVI24, que está em vários órgãos da Mota-Engil.

Fernando Medina O presidente da Câmara de Lisboa é um dos políticos mais elogiados pelo ex-líder do PSD, que ainda recentemente deu razão ao autarca socialista quando criticou as autoridades de saúde.

Miguel Relvas Têm uma relação de longa data, que tem resistido ao passar dos anos. Conheceram-se na comissão política do PSD, em que o antigo ministro representava, com Pedro Passos Coelho, a JSD.

Pedro Duarte O ex-deputado laranja, que liderou a JSD, dirigiu a campanha presidencial de Marcelo. É diretor de External & Legal Affairs na Microsoft e preside ao conselho estratégico da CIP para economia digital.

Fernando Campos Nunes Outra ligação no mundo empresarial é ao discreto presidente do conselho de administração do grupo Visabeira, o sétimo mais rico do país (562 milhões de euros), diz a Exame.

António Horta Osório Tem um bom relacionamento com o gestor que devolveu o Lloyds à esfera privada com lucro para o Tesouro britânico e que sairá do banco em junho de 2021.

Luís Campos Ferreira É um dos amigos mais antigos, do início dos 1990. Consultor de Viana do Castelo, comentador da CMTV, foi diretor de campanha de Mendes nas eleições diretas de 2007.

Paulo Portas No cavaquismo teve relação difícil com o então diretor do Independente, que foi melhorando enquanto líder do CDS e agora como consultor e vice da Câmara de Comércio e Indústria.

Durão Barroso Derrotou Mendes (e Santana) na corrida à liderança do partido em 2000, em 2002 foi buscá-lo para ministro dos Assuntos Parlamentares e acabou a ser substituído por ele no partido.

António Costa Tem uma boa ligação com o primeiro-ministro, com quem negociou vários diplomas no Parlamento, como revisões constitucionais. O respeito e o conhecimento de décadas valem via verde no Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa São amigos próximos desde 1997, trabalharam juntos no PSD e partilham ainda hoje longas conversas e conselhos sobre a atuação do atual Presidente da República.

José Eduardo Martins Foi o amigo e ex-deputado laranja, comentador no cabo, que o desafiou a regressar ao mundo da advocacia e a ingressar na Abreu, onde trabalham juntos.

Leonor Beleza A ex-ministra da Saúde e atual presidente da Fundação Champalimaud é outra amiga e aliada de longa data. Integra também o Conselho de Estado, por designação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Miguel Macedo Conhecem-se há mais de 40 anos, dos tempos de Coimbra. Foi secretário-geral do PSD, líder parlamentar e ministro da Administração Interna com Passos. Absolvido no caso dos "vistos gold".

António Lobo Xavier O comentador ligado ao CDS, que ocupa perto de duas dezenas de cargos sociais em várias empresas, do BPI à Riopele, é outra ligação forte. Partilham a mesa do Conselho de Estado.