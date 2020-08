Paulo Rangel O eurodeputado, que encabeçou a corrida nas eleições de maio de 2019, liderou a lista de Rio ao Conselho Nacional, eleita no último congresso, depois de apoiá-lo nas eleições diretas.

Maria da Graça Carvalho A eurodeputada e ex-ministra tomou posse em julho como presidente do Instituto Sá Carneiro, o "think tank" do partido, depois de convidada por Rio a candidatar-se ao lugar.

António Costa Têm boa relação desde que lideravam as Câmaras do Porto e Lisboa. Apesar de rivais ao cargo de primeiro-ministro, estão juntos em várias votações, do Orçamento ao regimento da AR.

André Ventura A possível aliança com o Chega é hipótese falada no núcleo duro do PSD. Se o partido liderado por André Ventura "moderar" algumas das suas posições, Rio já admitiu entendimento eleitorais.

Marcelo Rebelo de Sousa O antigo líder do PSD deve garantir vitória ao partido nas presidenciais. E num segundo mandato mais divergente com o PS pode ser forte aliado para a direita chegar ao poder.

Francisco Rodrigues dos Santos É ainda novo na idade e no cargo - foi eleito no final de janeiro - e lidera um partido que, apesar de estar em perda nas sondagens, é o parceiro mais natural à direita.

Cotrim Figueiredo Atual líder da Iniciativa Liberal, que está a crescer nas sondagens e pode multiplicar o número de deputados nas próximas eleições. É outro potencial parceiro a somar para a maioria de direita.

Paulo Portas Mantém relevo enquanto comentador televisivo e neste e noutros fóruns tem elogiado o líder do PSD, como na pandemia ter abdicado de "ganhos imediatos que se perdem na espuma dos dias".

Neves de Almeida Em 2014, o especialista em "executive search" na área financeira e da indústria fez do ex-autarca "partner" da Neves de Almeida e consultor sénior da Boyden em Portugal.

Joaquim Sarmento O "Centeno do PSD", como o professor de Finanças do ISEG foi apelidado na campanha, subiu a vogal da Comissão Política e substituiu David Justino como presidente do Conselho Estratégico.

Salvador Malheiro O autarca de Ovar continua a ser o operacional no partido, ocupando a vice-presidência. Em março foi reeleito na distrital de Aveiro com 80% dos votos e apoia a estratégia de viragem ao centro.

David Justino O ex-ministro da Educação de Durão e consultor de Cavaco na Presidência da República é o número dois de Rio na direção do PSD e um dos poucos (e que mais vezes) dá a cara pelo líder.

Morais Sarmento O ex-ministro da Presidência de Durão Barroso e de Santana Lopes mantém-se no palco político e mediático. Foi mandatário nacional da candidatura de Rio e ocupa a vice-presidência.

Maló de Abreu Médico-dentista ligado à distrital de Coimbra, é um dos melhores amigos de Rui Rio há cerca de quatro décadas. Eleito deputado em 2019, integra a Comissão Política Nacional do PSD.

Manuel Teixeira Ex-chefe de gabinete na câmara, é um dos conselheiros e estrategos de Rio. Foi administrador da Lusomundo e dirigiu o Comércio do Porto, por onde passou também a assessora de imprensa, Florbela Guedes.

José Silvano O ex-autarca de Mirandela sucedeu a Barreiras Duarte como secretário-geral do partido. Viu-se envolvido no final de 2018 na polémica sobre faltas ao hemiciclo, mas Rui Rio não deixou cair o amigo.