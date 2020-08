Pierre Gattaz O antigo presidente da confederação patronal MEDEF e atual presidente do lóbi BusinessEurope saiu em defesa de Carlos Tavares quando estalou a polémica, em 2016, sobre o salário do CEO da PSA.

António Costa A PSA tem, em Mangualde, a segunda maior fábrica automóvel de Portugal. Carlos Tavares sabe que é uma voz que é ouvida nos corredores do poder, seja qual for a cor do Governo.

José Luís Mosquera É, desde 1 de abril, diretor-geral da fábrica da PSA em Mangualde. Herdou um conflito laboral que põe em risco a produção em Portugal de um modelo eletrificado.

Massimo Roserba "Pescado" por Carlos Tavares na FCA em 2016, o gestor lidera, desde 2019, a "joint-venture" da PSA com a Dongfeng, sinal da confiança em Roserba para fazer crescer a PSA na China.

Emmanuel Macron O Estado francês é um dos acionistas de referência da PSA e a fusão com a FCA recebeu a bênção do Eliseu. O governo vai apoiar o setor automóvel com 8 mil milhões de euros.

Zhu Yanfeng O "chairman" da Dongfeng Motors acorreu ao grupo PSA quando este necessitava de capital. Carlos Tavares continua a contar com o apoio praticamente incondicional da empresa chinesa.

Michael Manley O CEO da FCA foi o principal negociador da fusão com a PSA. Manley é também o presidente da ACEA, a associação europeia dos fabricantes automóveis, tendo sucedido a Carlos Tavares.

Pierre Contesse O dirigente sindical é um importante aliado para a manutenção da paz social no seio do grupo PSA. As relações com Carlos Tavares são boas e Contesse elogiou várias vezes o gestor.

John Elkann O "chairman" da Fiat Chrysler vai assumir o mesmo cargo no grupo que nasce da fusão com a PSA. As relações com Tavares foram abaladas quando a FCA tentou fundir-se com a Renault.

Philippe de Rovira Vindo da Opel/Vauxhall, foi escolhido por Carlos Tavares para "chief financial officer" do grupo PSA em 2018. Rovira tornou-se um dos homens-chave de Tavares e é o seu braço-direito.