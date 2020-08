O primeiro-ministro nomeou Siza para "número dois" do seu Governo e a confiança que deposita no ministro é total. São amigos desde os tempos da faculdade.

António Costa O primeiro-ministro nomeou Siza para "número dois" do seu Governo e a confiança que deposita no ministro é total. São amigos desde os tempos da faculdade.

Ana Mendes Godinho Deixou a "asa" de Siza Vieira para voar sozinha na Segurança Social, mas partilha com o ministro os dossiês da concertação social, onde muitas vezes fica em segundo plano.

Pedro Nuno Santos O ministro das Infraestruturas já se referiu a Siza em público como um seu "amigo". O ministério de Pedro Nuno Santos será um dos principais destinatários do plano de recuperação.

João Vieira Lopes O presidente da CCP nunca escondeu a satisfação por ver o ministro ascender. Nas últimas legislativas, Vieira Lopes pediu a Costa um Governo com "mais Siza Vieira e menos Centeno".

Marques Mendes O comentador político tem salientado as qualidades de Siza como ministro das empresas. Apontou-lhe o dedo no anterior mandato, devido às alegadas incompatibilidades.

Nuno Galvão Teles O "managing partner" da sociedade de advogados MLGTS foi colega do ministro na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e trabalhou com Siza quase uma década na Morais Leitão.

Jorge Bleck O advogado da Vieira de Almeida é amigo de Siza Vieira, com quem fundou, em 2001, a sociedade que daria origem à Linklaters. Assessorou o Estado no recente processo de capitalização da TAP.

Eduardo Cabrita Siza entrou no Governo para substituir Cabrita no cargo de ministro Adjunto, e a relação entre ambos é próxima. Conheceram-se ainda na faculdade e trabalharam juntos em Macau.