Mário Centeno O governador do Banco de Portugal, e ex-presidente do Eurogrupo, é o responsável máximo pela execução da política monetária definida pelo BCE em território nacional.

Ursula von der Leyen A presidente da Comissão Europeia tem feito uma parceria coesa com Christine Lagarde para dirigir a estratégia de resposta à crise provocada pela covid-19.

Jerome Powell Lagarde saiu em defesa do presidente da Reserva Federal quando Donald Trump atacou as decisões da Fed. São aliados na defesa da independência dos bancos centrais.

Emmanuel Macron Foi um dos líderes europeus a criticar as decisões da reunião de março do BCE. Seis dias depois da sua pressão, Lagarde anunciou medidas no valor de 750 mil milhões de euros.

Benoit Coeuré O atual membro da comissão executiva do BIS (Banco de Pagamentos Internacionais) estava na comissão executiva do BCE quando Lagarde chegou. Foi quem lhe mostrou os cantos à casa.

Mario Draghi O antecessor de Lagarde na liderança do BCE mantém um poder grande de influência. Tem feito coro com Lagarde frisando que só os juros baixos não chegam para superar a crise.

Kristalina Georgieva Têm sido aliadas na promoção da igualdade de género. Georgieva saiu do Banco Mundial, uma organização "irmã" do FMI, para substituir Lagarde à frente do FMI, com o apoio de França.

Angela Merkel A chanceler alemã é uma peça fundamental para Lagarde exercer a sua política e as duas têm estado alinhadas. As medidas às quais o Executivo alemão se opõe são sempre mais difíceis de implementar.

Luis de Guindos O vice-presidente do BCE assumiu as pastas da estabilidade financeira e gestão do risco, na reatribuição de funções que Christine Lagarde fez no início deste ano.

Isabel Schnabel Lagarde deu um papel-chave à economista alemã em janeiro: sob a sua direção executiva ficaram as operações de mercados, investigação (que estava com de Guindos) e estatísticas.

Yves Mersch O membro luxemburguês da Comissão Executiva do BCE é quem assume a vice-presidência do Conselho de Supervisão. Formado em Direito, é também o responsável pelos serviços legais.

Andrea Enria É o presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu. É um parceiro determinante na definição da política monetária e acompanhamento do sistema financeiro.

Charles Michel O presidente do Conselho Europeu é mais uma ponte de Lagarde aos chefes de Estado e de Governo do Euro. Têm de coordenar estratégias para afinar as políticas económicas e monetárias.

Fabio Panetta Membro da Comissão Executiva do BCE, dirige o departamento de supervisão de pagamentos da Zona Euro, a área de relações internacionais e a infraestrutura de mercado.